Белоруссия объявила о развертывания сил спецопераций на границе с Украиной

В Генштабе Белоруссии объявили о развертывания сил спецопераций на границе с Украиной

Белоруссия объявила о развертывания сил специальных операций на территории недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщил заместитель министра обороны республики Виктор Гулевич.

По словам Гулевича, таким образом войска отреагировали на создание 20-тысячной группировки украинских войск. «С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях», — уточнил он.

Ранее также появилась информация о том, что глава Минобороны Белорусии Виктор Хренин заявил о старте второго этапа внезапной проверки войск в стране. По его словам, Минск замечает каждое движение сил Североатлантического Альянса. «Видим, какие батальонные тактические группы задействуются, на каких полигонах, какие вопросы они собираются отрабатывать», — подчеркнул Хренин.