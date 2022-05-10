В Белоруссии заявили о начале второго этапа внезапной проверки войск

В Минобороны Белоруссии заявили о начале второго этапа внезапной проверки войск

Глава Минобороны Белорусии Виктор Хренин заявил о старте второго этапа внезапной проверки войск в стране. По его словам, мероприятия начнутся во вторник, 10 мая. Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

«Это адекватная реакция на те учения, которые начиная с 1 мая проходят на территории стран НАТО под названием "Защитник Европы"», — отметил министр обороны.

По его словам, Минск замечает каждое движение сил Североатлантического Альянса. «Видим, какие батальонные тактические группы задействуются, на каких полигонах, какие вопросы они собираются отрабатывать», — подчеркнул Хренин.

С 10 по 20 февраля проходили совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022». 18 января российские войска начали прибывать в Белоруссию для запланированной проверки сил реагирования союзного государства.

24 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина зарезервировать часть совместной группировки войск на случай нападения на республику с Запада.