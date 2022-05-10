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Бразилия отказала США в просьбе увеличить добычу нефти

Reuters: нефтяная компания Бразилии отказала США в просьбе увеличить добычу нефти

Фото: Todd Korol / Reuters

Американские чиновники попросили у государственной нефтяной компании Бразилии Petrobras увеличить добычу нефти на фоне растущих цен на энергоносители из-за ситуации на Украине, однако получили отказ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Представители компании объяснили, что регулирование уровня добычи нефти является вопросом бизнес-стратегии, а не дипломатии. Также отмечается, что краткосрочный рост нефтедобычи невозможен с точки зрения логистики.

В Госдепартаменте США заявили, что работают с энергокомпаниями и пытаются увеличить поставки энергоносителей, чтобы смягчить экономические последствия «действий России» для экономик других стран, включая Бразилию.

Ранее министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса высказался против санкций в отношении России. Он осудил односторонние санкции против России и назвал их незаконными. По его мнению, введенные в отношении страны ограничения нарушают интересы стран-потребителей ее ресурсов.

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Марина Совина
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