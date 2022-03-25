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В Бразилии осудили санкции против России

Глава МИД Бразилии Франса назвал односторонние санкции против России незаконными
Карлос Франса

Карлос Франса. Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса высказался против санкций в отношении России. Его слова приводит РИА Новости.

Франса осудил односторонние санкции против России и назвал их незаконными. По его мнению, введенные в отношении страны ограничения нарушают интересы стран-потребителей ее ресурсов.

«Бразилия не согласна с применением односторонних и выборочных санкций. Эти меры, помимо того, что являются незаконными с точки зрения международного права, конкретно ущемляют неотложные интересы некоторых стран, такие как поставки нефти и газа в европейские страны», — заявил глава МИД Бразилии.

Дипломат добавил, что антироссийские меры включают в себя ограничения против продуктов первой необходимости, которые нужны для выживания значительной части мирового населения. При этом последствия санкций могут отразиться не на самой России, а на развивающихся странах. Это возможно в среднесрочной перспективе, считает Франса.

«Между тем, развитые страны защищают себя от худших последствий», — заключил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал страны, отказавшиеся «плясать под дудку» США. Среди них Китай, Индия, Бразилия, Мексика и ряд других государств.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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