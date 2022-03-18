Лавров назвал отказавшиеся «плясать под дудку» США страны

Глава МИД Лавров заявил, что Китай, Индия и другие страны не станут плясать под дудку США

Китай, Индия, Бразилия, Мексика и ряд других стран никогда не станут плясать под дудку США, заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием "глобальной деревни" под руководством "шерифа" из Америки — это Китай, Индия, Бразилия, Мексика. Я думаю, что это те страны, которые вовсе "не возьмут под козырек", если что-то им дядюшка Сэм скажет сделать. Нужно сказать, что и Россия отнюдь не относится к числу стран, которые были бы готовы "взять под козырек" », — признал министр, назвав список стран-союзников России.

Лавров также обратился к азиатским партнерам, которые не отказались от своей независимой позиции, и отметил готовность Москвы к сотрудничеству на основе взаимоуважения.

Ранее министр иностранных дел России сообщил, что передача советских систем противовоздушной обороны С-300 из других стран на Украину невозможна и будет считаться незаконной. Он подчеркнул, что указанные системы имеют сертификат пользователя, который не разрешает направлять их в третьи страны.

18 марта Лавров констатировал, что Европа почти прекратила отстаивать независимость перед США. «Мне кажется, что Европа уже на 99 процентов прекратила попытки сохранять независимость, хотя президент [Франции Эммануэль] Макрон и говорит о том, что стратегическая автономия для Европейского союза является его целью и он будет за нее бороться, однако я полагаю, что он не преуспеет», — указал министр.