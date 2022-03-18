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Лавров заявил об отказе Европы отстаивать независимость перед США

Глава МИД Лавров заявил, что Европа почти прекратила отстаивать независимость перед США

Фото: пресс-служба МИД РФ

Европа почти прекратила попытки отстаивать независимость перед США, ведущими мир к однополярному порядку. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По словам дипломата, европейские страны практически отказались сохранять независимость. «Мне кажется, что Европа уже на 99 процентов прекратила попытки сохранять независимость, хотя президент [Франции Эммануэль] Макрон и говорит о том, что стратегическая автономия для Европейского союза является его целью и он будет за нее бороться, однако я полагаю, что он не преуспеет», — указал министр.

Ранее Лавров заявил о попытках Запада маргинализировать Россию. «То, что мы наблюдаем сейчас на Украине, — это квинтэссенция западного стратегического курса, а именно: маргинализировать Россию, ее сдержать, положить конец ее развитию, а также низвести роль России к нулю в мировой политике, экономике, спорте, искусстве, торговле, науке, образовании», — заключил дипломат.

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Виктория Кондратьева
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