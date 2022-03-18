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Лавров заявил о попытках Запада маргинализировать Россию

Сергей Лавров счел события на Украине квинтэссенцией курса Запада на маргинализацию России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Текущие события на Украине подтверждают курс Запада на маргинализацию России. О соответствующих попытках западных стран заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

«То, что мы наблюдаем сейчас на Украине, — это квинтэссенция западного стратегического курса, а именно: маргинализировать Россию, ее сдержать, положить конец ее развитию, а также низвести роль России к нулю в мировой политике, экономике, спорте, искусстве, торговле, науке, образовании», — заключил дипломат.

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Лавров также рассказал о геополитическом уроке, который Москва вынесла из ситуации вокруг Украины. По его словам, иллюзия того, что российская сторона может рассчитывать за западных партнеров была полностью разрушена. «Теперь мы можем рассчитывать только на себя и на тех союзников, которые останутся стоять рядом с нами», — уточнил министр.

Ранее Лавров рассказал, что текущие переговоры Москвы с Украиной направлены на обеспечение нейтрального статуса страны. По его словам, переговоры проходят в контексте определения гарантий безопасности для всех участников этого процесса.

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Виктория Кондратьева
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