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Лавров назвал цель переговоров Москвы с Киевом

Лавров заявил, что переговоры с Украиной направлены на обеспечение ее нейтрального статуса

Фото: пресс-служба МИД РФ

Текущие переговоры Москвы с Украиной направлены на обеспечение нейтрального статуса страны. Цель переговорного процесса назвал глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Дипломат заявил, что переговоры проходят в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса. По его словам, российская сторона добивается демилитаризации Украины, «чтобы с ее территории никаких угроз РФ никогда не исходило».

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Лавров также напомнил о необходимости прекратить политику Киева по нацификации страны, которая закреплена в ряде законодательных актов. «В том числе необходимость отмены всех дискриминационных ограничений, которые были наложены на русский язык, русское образование, культуру, русские СМИ», — рассказал он об условиях переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позитивным моментом факт продолжения работы переговорных делегаций Москвы и Киева. При этом он не стал давать прогнозов на результат работы делегаций. Переговоры между сторонами возобновились 15 марта.

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Виктория Кондратьева
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