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Кремль прокомментировал продолжение работы делегаций России и Украины

Песков назвал позитивным моментом факт продолжения работы делегаций России и Украины

Фото: Максим Гучек / БелТА / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал позитивным моментом сам факт продолжения работы переговорных делегаций России и Украины. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента не стал давать прогнозов на результат работы делегаций. «Наверное, в данном случае позитивным является сам факт продолжения этой работы», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал возможные сроки мирного соглашения с РФ. В лучшем случае, добавил он, отвод войск ожидается в течение одной-двух недель, в крайнем случае — до конца мая.

Накануне советник украинского лидера Михаил Подоляк рассказал о появившемся у него оптимизме в отношении исхода переговоров России и Украины для Киева. «Мой осторожный оптимизм основан на том, что они понимают, что нас не сломают и у них не хватит ресурсов, чтобы ответить на то, что они начали», — описал он ситуацию на переговорах.

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Сергей Истомин
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