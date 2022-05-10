Минобороны сообщило о расстреле украинскими войсками гражданских автомобилей

МО РФ: ВСУ расстреляли в Харьковской области 6 гражданских автомобилей с белыми флагами

Украинские войска расстреляли в Харьковской области шесть гражданских автомобилей, ехавших под белыми флагами. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет ТАСС.

«На участке дороги между населенными пунктами Старый и Новый Салтов военнослужащие ВСУ расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами», — сказал Мизинцев.

Генерал отметил, что украинские провели акцию по «бучинскому сценарию» с целью обвинить в этих действиях российских военных. По словам Мизинцева, фото- и видеосъемку стрельбы вели специалисты центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) ВСУ.

«Заранее предупреждаем, что в ближайшее время эти и другие сфабрикованные киевским режимом материалы о якобы "бесчинствах русских" планируется широко распространить через западные и украинские СМИ, а также интернет-ресурсы», — предупредил генерал.

Ранее в Минобороны сообщили, что удар по мирным жителями Голой Пристани, расположенной в Херсонской области, нанесли ВСУ с помощью тактического ракетного комплекса «Точка-У». Ракетный комплекс был направлен в частный сектор города. В результате разрушен один дом, где жила семья с маленьким ребенком. Еще десять домов повреждены, есть пострадавшие.

