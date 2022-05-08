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ВСУ нанесли удар «Точкой-У» по мирным жителям Херсонской области

Минобороны России сообщило об ударах ВСУ «Точкой-У» по Голой Пристани в Херсонской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Удар по мирным жителями Голой Пристани, расположенной в Херсонской области, нанесли ВСУ с помощью тактического ракетного комплекса «Точка-У». Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

По данным ведомства, таким ударом украинские военные «подвергли опасности жизни мирных жителей».

ВСУ направили ракетный комплекс в частный сектор города. В итоге полностью разбит один дом, где жила семья с маленьким ребенком. Помимо этого, разные повреждения имеют еще около десяти зданий, есть несколько пострадавших граждан.

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию ранее сообщал, что боевики националистических батальонов, переодетые в российских военных, также подготовили провокацию на технике со знаком Z в Северске и Серебрянке, расположенных в ДНР. Боевики действовали в сопровождении иностранных корреспондентов.

В субботу, 7 мая, стало известно, что в районе острова Змеиный российские военные сбили бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотных летательных аппарата Украины. Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, в течение дня оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 26 военных объектов на территории Украины.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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