Минобороны сообщило о сбитой авиации Украины вблизи острова Змеиный

Минобороны сообщило о сбитых Су-24, Су-27 и трех вертолетах Ми-8 Украины в районе Змеиного

В районе острова Змеиный российские военные сбили бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотных летательных аппарата Украины. Об этом в субботу, 7 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В течение дня российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 26 военных объектов на территории Украины. В это число входят две точки управления, 21 район сосредоточения военной техники и личного состава ВСУ, два склада с боеприпасами и артиллерийская батарея, уточнил Конашенков.

По его данным, всего с начала спецоперации на Украине были сбиты 154 самолета, 115 вертолетов, 764 беспилотных летательных аппарата и 296 зенитных ракетных комплексов. Помимо этого, поражены 2902 танка и бронированных машин, 333 реактивных системы залпового огня, 1378 единиц полевой артиллерии и минометов и 2728 единиц спецтехники.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.