Чехию включили в Совет ООН по правам человека вместо России

Генассамблея ООН включила Чехию в Совет по правам человека ООН вместо России

Генассамблея ООН включила Чехию в Совет по правам человека ООН вместо вышедшей из организации России. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что Чехия была единственным кандидатом на это место от группы восточноевропейских стран после того, как на специальной сессии Генассамблеи по Украине была принята западная резолюция о приостановке членства России в СПЧ.

По информации издания, для избрания стране надо было набрать 97 голосов, в конечном счете она набрала 157. Ожидается, что Чехия будет исполнять свои обязанности в СПЧ до 31 декабря 2023 года.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека 7 апреля. За резолюцию проголосовали 93 государства, против — 24, воздержались — 58. В ООН пояснили, что Россия сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и выступления. Глава евродипломатии Жозеп Боррель позже заявил, что ЕС считает это необходимостью.