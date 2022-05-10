Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Чехию включили в Совет ООН по правам человека вместо России

Генассамблея ООН включила Чехию в Совет по правам человека ООН вместо России

Фото: Mike Segar / Reuters

Генассамблея ООН включила Чехию в Совет по правам человека ООН вместо вышедшей из организации России. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что Чехия была единственным кандидатом на это место от группы восточноевропейских стран после того, как на специальной сессии Генассамблеи по Украине была принята западная резолюция о приостановке членства России в СПЧ.

По информации издания, для избрания стране надо было набрать 97 голосов, в конечном счете она набрала 157. Ожидается, что Чехия будет исполнять свои обязанности в СПЧ до 31 декабря 2023 года.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека 7 апреля. За резолюцию проголосовали 93 государства, против — 24, воздержались — 58. В ООН пояснили, что Россия сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и выступления. Глава евродипломатии Жозеп Боррель позже заявил, что ЕС считает это необходимостью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Германия решила полностью сократить зависимость от российских энергоресурсов
В РПЦ заявили о вторжении Константинопольского патриархата в пределы СПЦ
Терапевт рассказала об опасности головной боли после еды
Отставку сразу нескольких губернаторов объяснили
Россиянка отдохнула в Шри-Ланке и рассказала о неприятном инциденте с мужчинами
В США высказались о третьей мировой войне из-за Украины
Украина остановит транзит газа из России в Европу через «Сохрановку»
Стал известен первый финалист Кубка России по футболу
Эндокринолог назвала пять способ выйти из состояния обжорства
В ВОЗ выявили рост числа заражений COVID-19 в более чем 50 странах мира
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.