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Стало известно о возможном изменении порядка нормирования газа при ЧС в Германии

Reuters: регулятор Германии задумался об изменении порядка нормирования газа при ЧС

Фото: Patrick Pleul / ZB / Global Look Press

Регулятор Германии задумался об изменении порядка нормирования газа при чрезвычайных ситуациях (ЧС). Об этом стало известно Reuters.

Так, ведомство рассматривает возможность изменить порядок нормирования, при котором первыми в поставках газа ограничат домохозяйства. Регулятор решает, стоит ли в этом случае отдавать приоритет промышленности. Отмечается, что такой шаг будет означать пересмотр нынешней политики, по которой первым от газовых поставок отключают бизнес.

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Марина Совина
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