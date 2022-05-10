Стало известно о возможном изменении порядка нормирования газа при ЧС в Германии

Reuters: регулятор Германии задумался об изменении порядка нормирования газа при ЧС

Регулятор Германии задумался об изменении порядка нормирования газа при чрезвычайных ситуациях (ЧС). Об этом стало известно Reuters.

Так, ведомство рассматривает возможность изменить порядок нормирования, при котором первыми в поставках газа ограничат домохозяйства. Регулятор решает, стоит ли в этом случае отдавать приоритет промышленности. Отмечается, что такой шаг будет означать пересмотр нынешней политики, по которой первым от газовых поставок отключают бизнес.