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В Германии подготовят кризисный план на случай отключения газа из России

Reuters сообщил о подготовке Германией плана на случай отключения газа Россией

Фото: Shutterstock

Министерство экономики Германии подготовит кризисный план на случай, если поставки газа из России внезапно прекратятся. Об этом агентству Reuters сообщили осведомленные источники.

Сообщается, что пакет мер будет включать в себя в том числе предоставление правительством кредитов и гарантий для поддержки энергетических компаний и взятие под контроль критически важных предприятий — к примеру, нефтеперерабатывающих заводов, включая иностранные. Один из собеседников агентства заявил, что один из вариантов — национализация энергетических компаний, однако этот шаг следует «тщательно взвесить и обосновать соображениями безопасности энергопоставок, а не наказанием России».

Позиция Германии

9 мая Министерство экономики ФРГ разъяснило позицию Германии по поводу оплаты российского газа в рублях. В заявлении представителя Минэкономики сказано, что импортеры продолжат платить через «Газпромбанк» в евро. «Как оплачиваются поставки, мы много раз говорили. Ничего не меняется, есть договоры в евро, они будут выполняться», — заявил он и отметил, что «открытых пунктов» в этом вопросе нет. Посредством этой оплаты в евро ФРГ выполняет обязательства по контракту, заключил представитель ведомства. При этом информации о том, открыт ли счет в банке и сделаны ли переводы на него, нет.

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5 мая стало известно, что Германия начала наращивать запасы газа на случай прекращения поставок из РФ. Так, власти ФРГ начали заполнять Реден — крупнейшее подземное газовое хранилище (ПХГ) в Западной Европе. В Редене может храниться около 4 миллиардов кубометров газа. В настоящее время он заполнен на 0,6 процента, что сильно ниже средней нормы в 36 процентов для немецких ПХГ. Начиная с 5 мая в хранилище поступают небольшие объемы газа, над увеличением которых активно работает бывшая дочерняя компания «Газпрома». Компания заявила о необходимости полностью заполнить Реден к следующей зиме.

на 0,6%

заполнено крупнейшее подземное газовое хранилище в Западной Европе Реден

В марте Германия заявила, что заключила долгосрочное соглашение с Катаром о поставках сжиженного природного газа (СПГ). По оценке энергетической компании Uniper, первый терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) сможет покрывать 8,5 процента потребности ФРГ в газе. Таких успехов в снижении зависимости от российского газа государство добьется уже к концу 2022 года. Однако цены на газ и электроэнергию в стране растут. На данный момент немцы платят за них в два раза больше, чем в 2021 году, ожидается и дальнейший рост.

Отказ от российского газа

8 мая страны «Большой семерки» (G7) обязались постепенно отказаться от импорта энергоресурсов из России, в первую очередь нефти и газа. США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония будут добиваться отказа от закупок российских энергоресурсов «упорядоченным образом». «Во-первых, мы обязуемся постепенно снижать нашу зависимость от российских энергоносителей, в том числе путем поэтапного свертывания или введения запрета на импорт российской нефти. Мы позаботимся о том, чтобы сделать это своевременно, упорядоченно и таким образом, чтобы предоставить миру время для обеспечения альтернативных поставок», — говорится в заявлении по итогам встречи лидеров G7, в которой принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

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Директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова в беседе с РИА Новости предположила, что следующими отказаться от покупки российского газа могут Северная Македония, Нидерланды и Сербия. Она пояснила, что у этих стран заканчиваются соглашения о поставках энергоресурсов. Можно ожидать, что они откажутся от дальнейшего сотрудничества, сказала Белова. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Финляндия сможет отказаться от поставок топлива из России в течение нескольких месяцев. Марин подчеркнула, что страна должна будет прекратить закупки энергии из России, если кризис на Украине не будет разрешен в скором времени.

Болгария и Польша уже перестали получать газ из России. Утром 27 апреля «Газпром» полностью остановил поставки газа в эти страны по действующим контрактам. Поводом для прекращения прокачки стал отказ платить в рублях. Возобновление поставок, указали в пресс-службе «Газпрома», возможно только после того, как оплата за поставленное с 1 апреля топливо от «Булгаргаз» и PGNiG поступит по новым реквизитам.

Президент России Владимир Путин 23 марта потребовал в срочном порядке внести изменения в действующие газовые контракты с «недружественными» странами и перевести их на рублевую форму оплаты. Партнерам «Газпрома» предлагалось открыть валютный и рублевый счета в «Газпромбанке», чтобы тот конвертировал поступающие евро или доллары в рубли, после чего средства шли поставщику.

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Марина Совина
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