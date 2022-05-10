В Германии подготовят кризисный план на случай отключения газа из России

Reuters сообщил о подготовке Германией плана на случай отключения газа Россией

Министерство экономики Германии подготовит кризисный план на случай, если поставки газа из России внезапно прекратятся. Об этом агентству Reuters сообщили осведомленные источники.

Сообщается, что пакет мер будет включать в себя в том числе предоставление правительством кредитов и гарантий для поддержки энергетических компаний и взятие под контроль критически важных предприятий — к примеру, нефтеперерабатывающих заводов, включая иностранные. Один из собеседников агентства заявил, что один из вариантов — национализация энергетических компаний, однако этот шаг следует «тщательно взвесить и обосновать соображениями безопасности энергопоставок, а не наказанием России».

Позиция Германии

9 мая Министерство экономики ФРГ разъяснило позицию Германии по поводу оплаты российского газа в рублях. В заявлении представителя Минэкономики сказано, что импортеры продолжат платить через «Газпромбанк» в евро. «Как оплачиваются поставки, мы много раз говорили. Ничего не меняется, есть договоры в евро, они будут выполняться», — заявил он и отметил, что «открытых пунктов» в этом вопросе нет. Посредством этой оплаты в евро ФРГ выполняет обязательства по контракту, заключил представитель ведомства. При этом информации о том, открыт ли счет в банке и сделаны ли переводы на него, нет.

5 мая стало известно, что Германия начала наращивать запасы газа на случай прекращения поставок из РФ. Так, власти ФРГ начали заполнять Реден — крупнейшее подземное газовое хранилище (ПХГ) в Западной Европе. В Редене может храниться около 4 миллиардов кубометров газа. В настоящее время он заполнен на 0,6 процента, что сильно ниже средней нормы в 36 процентов для немецких ПХГ. Начиная с 5 мая в хранилище поступают небольшие объемы газа, над увеличением которых активно работает бывшая дочерняя компания «Газпрома». Компания заявила о необходимости полностью заполнить Реден к следующей зиме.

на 0,6 % заполнено крупнейшее подземное газовое хранилище в Западной Европе Реден

В марте Германия заявила, что заключила долгосрочное соглашение с Катаром о поставках сжиженного природного газа (СПГ). По оценке энергетической компании Uniper, первый терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) сможет покрывать 8,5 процента потребности ФРГ в газе. Таких успехов в снижении зависимости от российского газа государство добьется уже к концу 2022 года. Однако цены на газ и электроэнергию в стране растут. На данный момент немцы платят за них в два раза больше, чем в 2021 году, ожидается и дальнейший рост.

Отказ от российского газа

8 мая страны «Большой семерки» (G7) обязались постепенно отказаться от импорта энергоресурсов из России, в первую очередь нефти и газа. США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония будут добиваться отказа от закупок российских энергоресурсов «упорядоченным образом». «Во-первых, мы обязуемся постепенно снижать нашу зависимость от российских энергоносителей, в том числе путем поэтапного свертывания или введения запрета на импорт российской нефти. Мы позаботимся о том, чтобы сделать это своевременно, упорядоченно и таким образом, чтобы предоставить миру время для обеспечения альтернативных поставок», — говорится в заявлении по итогам встречи лидеров G7, в которой принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

Директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова в беседе с РИА Новости предположила, что следующими отказаться от покупки российского газа могут Северная Македония, Нидерланды и Сербия. Она пояснила, что у этих стран заканчиваются соглашения о поставках энергоресурсов. Можно ожидать, что они откажутся от дальнейшего сотрудничества, сказала Белова. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Финляндия сможет отказаться от поставок топлива из России в течение нескольких месяцев. Марин подчеркнула, что страна должна будет прекратить закупки энергии из России, если кризис на Украине не будет разрешен в скором времени.

Болгария и Польша уже перестали получать газ из России. Утром 27 апреля «Газпром» полностью остановил поставки газа в эти страны по действующим контрактам. Поводом для прекращения прокачки стал отказ платить в рублях. Возобновление поставок, указали в пресс-службе «Газпрома», возможно только после того, как оплата за поставленное с 1 апреля топливо от «Булгаргаз» и PGNiG поступит по новым реквизитам.

Президент России Владимир Путин 23 марта потребовал в срочном порядке внести изменения в действующие газовые контракты с «недружественными» странами и перевести их на рублевую форму оплаты. Партнерам «Газпрома» предлагалось открыть валютный и рублевый счета в «Газпромбанке», чтобы тот конвертировал поступающие евро или доллары в рубли, после чего средства шли поставщику.