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Названы страны-кандидаты на прекращение поставок газа из России

Vygon: Северная Македония, Нидерланды и Сербия могут отказаться от покупки газа из России

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Северная Македония, Нидерланды и Сербия могут следующими отказаться от покупки газа из России. Об этом РИА Новости рассказала директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

По ее словам, в 2022 году у этих стран истекают соглашения о поставках российских энергоресурсов. Поэтому можно ожидать, что ряд из них откажутся от дальнейшего сотрудничества, объяснила эксперт. Она добавила, что также истекает сроки соглашений ряда немецких компаний.

Ранее Белова посоветовала Болгарии постараться, чтобы заполнить подземные газохранилища после отказа от экспорта из России. «Согласно текущим требованиям Европейской комиссии, к 1 ноября запасы должны составлять 80 процентов, поэтому Польша уже сейчас близка к этому уровню, а вот Болгарии придется постараться для достижения этого показателя», — указала эксперт.

С утра 27 апреля «Газпром» полностью остановил поставки газа по действующим контрактам в Болгарию и Польшу. Поводом для прекращения прокачки стал отказ указанных стран платить в рублях.

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Марина Совина
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