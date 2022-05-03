Болгарии дали совет постараться заполнить хранилища после отказа от газа России

Vygon: Болгарии после отказа от газа из РФ придется постараться, чтобы заполнить хранилища

Директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова посоветовала Болгарии постараться, чтобы заполнить подземные газохранилища после отказа от экспорта из России. Ее слова приводит РИА Новости.

«Согласно текущим требованиям Европейской комиссии, к 1 ноября запасы должны составлять 80 процентов, поэтому Польша уже сейчас близка к этому уровню, а вот Болгарии придется постараться для достижения этого показателя», — указала эксперт.

Отмечается, что в настоящее время газохранилища Болгарии заполнены на 17,2 процента (по данным на 26 апреля), запасы составляют около 96,5 миллиона кубометров, в то время как в Польше — около 2,7 миллиарда кубов или 76 процентов.

Для этих стран резервным источником газа могут стать собственные хранилища, уточнила Белова. Она добавила, что Болгария может попробовать покупать больше топлива у Азербайджана, но эти объемы будут несопоставимы с российскими.

Польша, в свою очередь, физически, но не юридически снабжает себя российским газом из Германии посредством реверса, а также имеет мощности для приемки сжиженного природного газа. Однако цены покупки в этом случае будут спотовыми, добавила аналитик.

С утра 27 апреля «Газпром» полностью остановил поставки газа по действующим контрактам в Болгарию и Польшу. Поводом для прекращения прокачки стал отказ указанных стран платить в рублях.

Президент России Владимир Путин 23 марта потребовал внести изменения в действующие газовые контракты с недружественными странами и перевести их на рублевую форму оплаты.

