Германия нашла замену российскому газу

Катар поставит в Германию сжиженный природный газ

Германия заявила, что заключила долгосрочное соглашение с Катаром о поставках сжиженного природного газа (СПГ). В ФРГ нашли нового поставщика, поскольку Берлин хочет снизить энергозависимость от Москвы, найдя замену российскому газу, пишет Financial Times.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что сделка станет «открытием дверей» для экономики страны, поскольку снизится зависимость от импортируемого российского газа, на долю которого приходится более половины потребляемого топлива. При этом он отказался сообщить подробности об объеме поставок и условиях.

«Нам все еще может понадобиться российский газ в этом году, но не в будущем», — добавил министр. В своем заявлении Катар приветствовал решение Германии ускорить строительство двух терминалов СПГ и заявил, что «страны продолжат обсуждение долгосрочных поставок СПГ из Катара в Германию».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна начала закупки газа в обход России. Он подчеркнул, что Германия еще получает российское топливо, нефть и уголь. Однако к 2035 году страна намерена удовлетворять все потребности в электроэнергии с помощью возобновляемых источников и отказаться от российского газа.