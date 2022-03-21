Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Германия нашла замену российскому газу

Катар поставит в Германию сжиженный природный газ

Фото: Vahid Salemi / AP

Германия заявила, что заключила долгосрочное соглашение с Катаром о поставках сжиженного природного газа (СПГ). В ФРГ нашли нового поставщика, поскольку Берлин хочет снизить энергозависимость от Москвы, найдя замену российскому газу, пишет Financial Times.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что сделка станет «открытием дверей» для экономики страны, поскольку снизится зависимость от импортируемого российского газа, на долю которого приходится более половины потребляемого топлива. При этом он отказался сообщить подробности об объеме поставок и условиях.

«Нам все еще может понадобиться российский газ в этом году, но не в будущем», — добавил министр. В своем заявлении Катар приветствовал решение Германии ускорить строительство двух терминалов СПГ и заявил, что «страны продолжат обсуждение долгосрочных поставок СПГ из Катара в Германию».

Котировки TTF1! от TradingView

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна начала закупки газа в обход России. Он подчеркнул, что Германия еще получает российское топливо, нефть и уголь. Однако к 2035 году страна намерена удовлетворять все потребности в электроэнергии с помощью возобновляемых источников и отказаться от российского газа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Россия отказалась от переговоров по мирному договору с Японией
Раскрыта мошенническая схема с миграционными картами
Школьные учителя раскрыли прошлое отца девятилетней студентки психфака МГУ
Глава СПЧ ответил высказавшемуся о ситуации на Украине Шварценеггеру
Сестра Михаила Ефремова рассказала о связанной с домом детства актера угрозе
Россиян предупредили о повышении цен на летний отдых в Сочи
Россиянина приговорили к 15 годам колонии за убийство брата и сестры
Российскому футболу отказали в переносе стыковых матчей отбора к ЧМ-2022
Евросоюз одобрил стратегию безопасности и обороны
Британия нашла способ снизить зависимость от российской нефти
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.