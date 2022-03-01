Германия решила побыстрее отказаться от российского газа

Власти Германии решили к 2035 году удовлетворять все потребности страны в электроэнергии за счет возобновляемых источников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на эксклюзивно полученный правительственный проект документа.

Ускорение энергоперехода поможет Германии побыстрее отказаться от российского газа. Министр экономики Роберт Хабек назвал ускоренное расширение мощностей возобновляемых источников энергии ключевым элементом в снижении зависимости страны от поставок российского газа. Другие европейские страны оказывают на Германию сильное давление, чтобы та отказалась от российского топлива. Ранее в Германии ставили цель отказаться от ископаемого топлива «задолго до 2040 года» и планировали постепенно закрывать угольные электростанции до 2030 года, а работу атомных электростанций прекратить к концу 2022 года.

Из проекта правительственного документа ясно, что соответствующая поправка к закону страны о возобновляемых источниках энергии уже готова. Она предусматривает, что к 2030 году доля ветряной или солнечной энергии в общем энергобалансе страны должна достичь 80 процентов. К этому времени общая мощность наземных ветряных электростанций Германии должна удвоиться и достигнуть 110 гигаватт (ГВт), мощность морских ветряных электростанций — 30 ГВт, а мощности солнечной энергетики увеличатся более чем в три раза и достигнут 200 ГВт.

Ранее в Германии также начали отказываться и от российского угля. В Минэкономики страны заявили о запуске процесса переориентации импорта угля из России — в ФРГ намерены начать сотрудничество с другими странами-поставщиками, а также создать угольный резерв.