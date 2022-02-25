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Германия начала отказываться от российского угля

В Минэкономики Германии заявили о запуске процесса переориентации импорта угля из России

Фото: Илья Наймушин / Reuters

Представитель Минэкономики Германии Беате Барон заявила, что страна запустила процесс переориентации импорта угля из России, пишет «Прайм». Чтобы отказаться от российского топлива, в ФРГ намерены начать сотрудничество с другими странами-поставщиками, а также создать угольный резерв.

«Доля поставок угля из России составляет почти 50 процентов сейчас, этот импортный уголь используют угольные ТЭЦ. Мы начали работу для запуска процесса, который предусматривает продвижение поставок из других стран, а также создания угольного резерва», — подчеркнула Барон.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале военной операции на Донбассе. В тот же день глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек сообщил, что теперь Германия должна будет покупать газ и уголь в других странах — от российских энергоресурсов необходимо отказаться. «Мы не можем так сильно зависеть от страны, которая не соблюдает более международное право», — сказал министр. Он добавил, что запуск газопровода «Северный поток-2» невозможен в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

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Кроме того, 25 февраля министр финансов Германии Кристиан Линднер объявил, что страна практически прекратила бизнес с Россией, а также приступила к «полной блокаде» российских банков. Однако при этом утверждается, что отдельные трансакции через российские банки все же возможны, в том числе при оплате газа, а также при переводах между компаниями в Германии.

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Софья Ермакова
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