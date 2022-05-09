В Минэкономики ФРГ разъяснили позицию Германии по поводу оплаты российского газа

В Министерстве экономики ФРГ рассказали, что продолжат оплачивать российский газ в евро

В Министерстве экономики ФРГ разъяснили позицию Германии по поводу оплаты российского газа — импортеры продолжат платить в евро через Газпромбанк. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителя Минэкономики страны на брифинге в понедельник.

«Как оплачиваются поставки, мы много раз говорили. Ничего не меняется, есть договоры в евро, они будут выполняться», — заявил он, отметив, то «открытых пунктов» по данному вопросу нет. «Наша позиция заключается в том, что наши импортеры платят в евро в банк, в данном случае в Газпромбанк, и посредством этой оплаты мы выполняем наши обязательства по контракту», — резюмировал представитель ведомства.

В настоящий момент не уточняется, открыт ли счет в банке, и были ли осуществлены переводы на него.

Ранее в мае стало известно, что Австрия отказалась платить за российский газ в рублях. Об этом заявил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг. Таким образом, Австрия стала еще одной европейской страной, отказавшейся от требований Москвы производить расчеты в российской валюте.

23 марта президент России Владимир Путин потребовал перевести оплату за российский газ, поставляемый европейским покупателям, в рубли. Позднее был опубликован соответствующий указ, который подразумевает оплату за газ в евро на счет в Газпромбанке с дальнейшей конвертацией в рубли на внутреннем рынке.