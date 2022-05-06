Австрия отказалась платить за российский газ в рублях

Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что Вена не будет платить за газ России в рублях

Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в беседе с телеканалом Al Jazeera заявил, что Вена отказывается платить за поставляемый Россией газ в рублях. Его слова приводит ТАСС.

Наша позиция ясна. Мы привержены уже существующим соглашениям [с российской стороной] и не будем платить в рублях, у нас нет такого намерения Александер Шалленберг министр по европейским и иностранным делам Австрии

Глава МИД Австрии также отметил, что Россия своими решениями добилась противоположных результатов, сделав страны НАТО «более сплоченными».

Отказ платить за газ в рублях

С 27 апреля «Газпром» полностью остановил поставки газа по действующим контрактам в Болгарию и Польшу. Причиной стал отказ двух стран платить в рублях. Возобновление поставок, указали в пресс-службе «Газпрома», возможно только после того, как оплата за поставленное с 1 апреля топливо от «Булгаргаз» и PGNiG поступит по новым реквизитам.

Об отказе платить за газ в рублях заявили и другие европейские страны. Так, министр экологического перехода Франции Барбара Помпили выступила против оплаты российского газа в рублях и заявила, что такой шаг идет вразрез с уже согласованным контрактом.

При этом министр финансов ФРГ Кристиан Линднер также сообщил, что страна не будет платить рублями за российский газ. Линднер также добавил, что сейчас в Германии предпринимаются максимальные возможные усилия, направленные на обеспечение независимости от России в вопросе поставок энергоносителей.

В мае издание Helsingin Sanomat заявило, что власти и компании Финляндии готовятся к тому, что в мае Россия прекратит поставки газа в страну.

Нарушение санкций

Ранее в мае Еврокомиссия (ЕК) назвала требование России об оплате газа в рублях нарушением введенных Европой санкций. Как заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон по итогам экстренного заседания Совета Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, решение «Газпрома» отключить Польшу и Болгарию от газа является нарушением контрактов.

Симсон добавила, что сейчас рисков для снабжения европейских стран топливом нет, однако предложила им готовиться к возможности прерывания поставок.

Мы ясно говорим, что оплата в рублях и открытие второго счета в Газпромбанке станут нарушением санкций и не могут быть приняты. Мы не должны менять уже подписанные контракты, в которых сказано, что оплата осуществляется в долларах или евро Кадри Симсон еврокомиссар по вопросам энергетики

Симсон признала, что ЕС не может полностью заменить российский газ и призвала искать пути развития альтернативной энергетики.