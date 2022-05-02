В Европе сочли оплату за российский газ в рублях нарушением санкций

Еврокомиссар Симсон назвала оплату в рублях за газ нарушением санкций против России

Еврокомиссия (ЕК) считает требование России оплачивать газ в рублях нарушением введенных Европой санкций, об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон по итогам экстренного заседания Совета Европейского союза (ЕС) в Брюсселе. Ее слова приводит ТАСС.

Симсон заявила, что решение «Газпрома» отключить Польшу и Болгарию от газа является нарушением контрактов. Она добавила, что в настоящее время рисков для снабжения европейских стран топливом нет, однако предложила им готовиться к возможности прерывания поставок.

По словам еврокомиссара, ЕК намерена подготовить более детальные инструкции для европейских компаний относительно поставок и оплаты в рамках санкций.

«Мы ясно говорим, что оплата в рублях и открытие второго счета в Газпромбанке станут нарушением санкций и не могут быть приняты. Мы не должны менять уже подписанные контракты, в которых сказано, что оплата осуществляется в долларах или евро», — подчеркнула Симсон.

Еврокомиссар признала, что Евросоюз не может полностью заменить российский газ и призвала искать пути развития альтернативной энергетики.

Ранее Кадри Симсон назвала требование России платить за газ в рублях попыткой разделить Евросоюз. Она добавила, что у Еврокомиссии нет информации о том, сколько компаний Евросоюза готовы платить за газ в рублях, и призвала страны ЕС действовать в единстве и солидарности.

