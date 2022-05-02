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Еврокомиссия назвала требование РФ платить за газ в рублях попыткой разделить ЕС

Еврокомиссия назвала требование России платить за газ в рублях попыткой разделить Евросоюз

Фото: Dusan Cvetanovic / pixabay

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон назвала требование России платить за газ в рублях попыткой разделить Евросоюз. Как сообщает ТАСС, у Еврокомиссии нет информации о том, сколько компаний Евросоюза готовы платить за газ в рублях.

Симсон заявила, что Еврокомиссия расценивает решение России прекратить поставки газа в Болгарию и Польшу как то, что Россия ненадежный поставщик. Она призвала страны ЕС действовать в единстве и солидарности.

Ранее сообщалось, что Польша настаивает, чтобы в отношении поставок нефти и газа из России как можно скорее были приняты санкции, и российская власть оказалась отрезана от накопленных резервов, которые позволяют стране финансировать военные действия на Украине. Заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский счел введенные ранее санкции недостаточными и призвал в ускоренном режиме отказаться от поставок в Европу нефти и газа из России.

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Евгения Черкасова
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