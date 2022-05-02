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Французские власти отказались оплачивать российский газ в рублях

Министр экологического перехода Франции выступила против оплаты российского газа в рублях

Фото: Pixabay

Министр экологического перехода Франции Барбара Помпили выступила против оплаты российского газа в рублях и заявила, что такой шаг идет вразрез с уже согласованным контрактом. Об этом в понедельник, 2 мая, передает ТАСС.

«В ходе сегодняшних переговоров [в Брюсселе] мы намерены выразить солидарность с нашими европейскими коллегами, а также напомнить о правилах контракта, которые нельзя просто так нарушать. Мы продолжим платить в евро или долларах, в соответствии с контрактами», — подчеркнула Помпили.

Она добавила, что решение об оплате российского газа в иной валюте может быть принято только на европейском уровне, а ответственные за энергетику министры стран Евросоюза продолжают разработку политики, призванной снизить зависимость от российских энергоресурсов.

Так министр прокомментировала решение об отключении болгарских и польских компаний от поставок газа. 26 апреля «Газпром» направил им соответствующее уведомление. 23 марта президент России Владимир Путин поручил перевести оплату за экспорт газа в недружественные страны на рубли.

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Виктория Кондратьева
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