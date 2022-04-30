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В Финляндии заявили о подготовке к отказу от поставок российского газа

Helsingin Sanomat: Финляндия готовится к прекращению в мае поставок газа из России

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Власти и компании Финляндии готовятся к тому, что в мае Россия прекратит поставки газа в страну. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Согласно данным местного издания, не позднее 20 мая финская сторона, в частности госкомпания Gasum, должна будет сообщить о том, согласна ли она на условие о оплате российского газа в рублях.

Ранее сообщалось, что в Болгарии после остановки поставок газа из России возник политический кризис. Согласно статье обозревателя газеты «Дневник» Анны Христовой, президент страны Румен Радев резко высказывается из-за позиции правительства страны по отношению к событиям на Украине. Он выразил возмущение тем фактом, что Болгария и Польша были отключены от поставок топлива, а Германия и Австрия продолжили получать российские энергоносители.

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Марина Совина
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