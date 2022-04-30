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В Болгарии заявили о расколе во власти из-за остановки поставок российского газа

«Дневник»: после остановки поставок газа из России в Болгарии возник политический кризис

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

В Болгарии после остановки поставок газа из России возник политический кризис. Об этом пишет в своей статье обозреватель газеты «Дневник» Анна Христова.

Согласно материалу болгарского издания, президент страны Румен Радев резко высказывается из-за позиции правительства страны по отношению к событиям на Украине. Он выразил возмущение тем фактом, что Болгария и Польша были отключены от поставок топлива, а Германия и Австрия продолжили получать российские энергоносители.

При этом экс-премьер страны Бойко Борисов считает, что кабинет министров намеренно втянул Болгарию в данную ситуацию, чтобы через посредников отмывать деньги. Бывший министр энергетики Делян Добре также заявил, что власти не открыли рублевый счет в «Газпромбанке», чтобы покупать российский газ дороже — через посредников.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что экономика Европы не сможет полностью и немедленно заменить российский газ. По его словам, экономические санкции, введенные против России, значительны и уже дали свои результаты. Тем не менее, премьер подчеркнул, что Европе следует быть осторожной, чтобы принимаемые меры не нанесли больше вреда ЕС, чем России.

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Марина Совина
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