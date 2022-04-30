Премьер Греции оценил возможность отказа Европы от российского газа

Премьер Греции Мицотакис заявил, что экономика Европы не сможет заменить российский газ

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что экономика Европы не сможет полностью и немедленно заменить российский газ. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, экономические санкции, введенные против России, значительны и уже дали свои результаты. Премьер подчеркнул, что Европе следует быть осторожной, чтобы принимаемые меры не нанесли больше вреда ЕС, чем России. Мицотакис отметил, что немедленно заменить российские энергоресурсы газом других поставщиков не получится.

Греция подготовила краткосрочный план энергетической достаточности, а также долгосрочный план самообеспечения энергией на основе возобновляемых источников энергии, добавил он.

Ранее колумнист Bloomberg Рэйчел Морисон, ссылаясь на мнения экспертов, заявила, что Европу ждет энергетический шок из-за резкой остановки поставок российского газа и глубокая рецессия. Как отмечается в статье, энергетический рынок Европейского Союза (ЕС) находится на грани, и не нужно много времени, чтобы ввергнуть его в шок, считают специалисты.