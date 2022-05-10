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Путин поздравил Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии

Президент России Путин поздравил избранного президента Южной Осетии Гаглоева

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин направил Алану Гаглоеву поздравление с избранием на пост президента Южной Осетии. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемый Алан Эдуардович, примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Республики Южная Осетия. Рассчитываю, что Ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему упрочению отношений между нашими странами, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства», — говорится в тексте документа.

В нем отмечается, что Россия будет и впредь оказывают Южной Осетии поддержку в решении актуальных вопросов социально-экономического развития и в обеспечении национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подтвердил планы республики провести референдум о присоединении к России. Об этом он заявил после того, как признал победу своего оппонента Алана Гаглоева во втором туре выборов главы республики.

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Алиса Дмитриева
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