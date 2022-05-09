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В Южной Осетии подтвердили планы провести референдум о присоединении к России

Президент Бибилов заявил, что референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится
Анатолий Бибилов

Анатолий Бибилов. Фото: Наталья Айриян / РИА Новости

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подтвердил планы республики провести референдум о присоединении к России. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Референдум будет», — заявил он после того, как признал победу своего оппонента Алана Гаглоева во втором туре выборов главы республики.

Бибилов также отметил, что все документы для проведения референдума собраны и поданы в Центризбирком. Он должен рассмотреть документы, после чего их подадут в Верховный суд и определят дату, в которую референдум должен состояться.

Ранее сообщалось, что Гаглоев высказался о заинтересованности Южной Осетии в усилении российского военного присутствия в республике. По его словам, оно является залогом выживания южноосетинских народа и государства. Политик также сообщил, что народ Южной Осетии стремится «к воссоединению с северными братьями в составе России».

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Марина Совина
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