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В Южной Осетии высказались об усилении военного присутствия России

Кандидат в президенты Гаглоев: Южная Осетия заинтересована в военном присутствии России
Алан Гаглоев

Алан Гаглоев. Фото: Наталья Айриян / РИА Новости

Южная Осетия заинтересована в усилении российского военного присутствия в республике. Об этом высказался кандидат в президенты, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев в интервью РИА Новости.

«Да, заинтересованы. Поскольку военное присутствие РФ на территории Южной Осетии — это залог нашего выживания как народа, как государства», — заявил Гаглоев.

Второй тур президентских выборов в Южной Осетии состоится 28 апреля. По итогам первого тура, прошедшего 10 апреля, действующий глава республики Анатолий Бибилов (42,02 процента) уступает лидеру партии «Ныхас» Алану Гаглоеву, набравшему 43,51 процента. Бибилов заявлял о намерении оспорить дату проведения второго тура президентских выборов, поскольку она приходится на рабочий день.

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Марина Совина
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