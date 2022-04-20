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В Южной Осетии назвали условие для референдума по присоединению к России

Алан Гаглоев заявил, что для проведения референдума Южной Осетии нужна поддержка России

Фото: Алан Гаглоев / РИА Новости

Для проведения референдума по вхождению Южной Осетии в состав России нужно заручиться поддержкой самой России. Об этом заявил кандидат в президенты республики, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, передает РИА Новости.

Политик сообщил, что народ Южной Осетии стремится «к воссоединению с северными братьями в составе России». При этом он указал на то, что решение о проведении референдума по присоединению республики нельзя принимать в одностороннем порядке.

«Главным фактором здесь является готовность Российской Федерации взять на себя такую ответственность. Необходимо провести предварительную работу, достичь определенных договоренностей. Каждый шаг необходимо сверять с позицией стратегического партнера, чтобы не осложнять и так непростую геополитическую ситуацию», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Гаглоев высказался о заинтересованности Южной Осетии в усилении российского военного присутствия в республике. По его словам, оно является залогом выживания южноосетинских народа и государства.

10 апреля в Южной Осетии прошел первый тур выборов президента республики. По его результатам действующий глава государства Анатолий Бибилов, набравший 42,02 процента голосов, уступил Алану Гаглоеву, заручившемуся поддержкой 43,51 процента проголосовавших избирателей. Второй тур выборов состоится 28 апреля.

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Алевтина Запольская
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