В ВОЗ выявили рост числа заражений COVID-19 в более чем 50 странах мира

Глава ВОЗ: подвиды омикрон-штамма привели к росту числа заражений COVID-19 в 50 странах

Подвиды омикрон-штамма COVID-19 привели к росту числа случаев заражений COVID-19 более чем в 50 странах мира. Об этом уведомил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, его слова приводит ТАСС.

«Растущее число случаев [заражений] в более чем 50 странах говорит о непредсказуемости этого вируса. Подвиды выступают драйверами основного всплеска случаев», — сказал Гебрейесус на брифинге в Женеве.

По его словам, в мире доминирует подвид BA.2 омикрон-варианта, хотя в первую очередь рост заболеваемости вызван подвидами BA.4 и BA.5. Глава ВОЗ отметил, что уровень госпитализаций и смертей в мире относительно низок по сравнению с предыдущими волнами пандемии, так как у населения сформировался относительно высокий иммунитет. Этому поспособствовала в том числе и вакцинация.

Гебрейесус сообщил, что одним из наихудших сценариев развития ситуации стало бы появление варианта коронавируса, который был бы способен избегать воздействия иммунитета, легче распространяться и имел бы более высокую летальность. «Южноафриканские ученые призвали к проведению дальнейшей вакцинации в качестве ключевой меры для смягчения следующей волны COVID-19», — сказал он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что организация продолжает выступать за то, чтобы все страны мира стремились к достижению 70-процентного охвата населения вакцинацией. Он отметил, что не все государства смогут достичь этой задачи к середине 2022 года, однако эта цель должна оставаться приоритетной.

Ранее Гебрейесус заявил, что COVID-19 будет последней пандемией в истории человечества. Он рассказал, что ВОЗ разрабатывает международное соглашение для создания в будущем системы раннего предупреждения, которая поможет подготовиться к борьбе с заболеваниями с потенциальным пандемийным статусом.