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Electronic Arts объявила о выпуске последней в истории части симулятора FIFA

Electronic Arts объявила о выпуске последней части FIFA и разрыве отношений с федерацией

Фото: Mike Blake / Reuters

Компания-разработчик компьютерных игр Electronic Arts (EA) объявила о выпуске последней части футбольного симулятора FIFA — игра будет называться FIFA 23. Об этом сообщает «МАТЧ!».

Также компания объявила о прекращении отношений с Международной федерацией футбола (FIFA). При этом выпуск футбольных симуляторов от Electronic Arts не прекратится — серия просто сменит название. Следующая часть игры будет называться EA Sports FC.

Выход последней части симулятора запланирован на осень 2022 года.

«Все, что вам нравится в наших играх, станет частью EA Sports FC», — пообещал исполнительный вице-президент группы GM EA Sports & Racing Кэм Вебер.

Ранее сообщалось, что EA Sport удалила все российские клубы и сборные из компьютерных игр FIFA и NHL. Решение было принято на фоне масштабных антироссийских санкций, введенных после начала спецоперации России на Украине и в Донбассе.

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Валерий Розенберг
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