Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Москве загорелась больница

В одном из корпусов больницы №71 на западе Москвы произошел пожар

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Возгорание произошло в терапевтическом корпусе городской клинической больницы №71 в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, очаг пожара возник на четвертом этаже здания, пожар сопровождался сильным задымлением. Были эвакуированы 40 человек, о жертвах и пострадавших не сообщается.

Огонь был оперативно потушен подоспевшими пожарными, площадь возгорания составила два квадратных метра.

15 апреля сообщалось о пожаре в психоневрологической больнице в подмосковном Орехово-Зуеве. Тогда возгорание заметили в подвальном помещении. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины
Во Франции оценили необходимость поддержания диалога с Россией
В Москве загорелась больница
Овечкин установил новый рекорд в НХЛ
Российского дипломата оборвали в эфире Sky News из-за фото в посте Зеленского
Во Франции спрогнозировали длительность конфликта на Украине
Байден допустил приостановку помощи Украине
Зеленский заявил о важном шаге на пути Украины в ЕС
США заявили об отсутствии угрозы России со стороны Украины
Байден посчитал преувеличенной роль США после утечек разведданных по Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.