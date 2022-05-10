Выполнявший международный рейс самолет вернулся на стоянку из-за странных фото

Star: Рейс Тель-Авив — Стамбул вернулся на стоянку из-за полученных пассажирами фотографий

Самолет рейса Тель-Авив — Стамбул с более чем 150 пассажирами на борту был вынужден вернуться на стоянку из-за нескольких фотографий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое издание Star.

Самолет уже начал движение по взлетно-посадочной полосе, когда пассажиры сообщили экипажу о странных сообщениях с неизвестного номера. В полученных сообщениях были фотографии авиакатастрофы, и экипаж рейса увидел в этой рассылке угрозу теракта.

Борт вернулся на стоянку, был тщательно обследован службой безопасности и после прохождения всех процедур все же вылетел в Стамбул.

Ранее сообщалось, что пилоту удалось посадить самолет, несмотря на забрызганное кровью лобовое стекло после столкновения со стаей птиц.