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Выполнявший международный рейс самолет вернулся на стоянку из-за странных фото

Star: Рейс Тель-Авив — Стамбул вернулся на стоянку из-за полученных пассажирами фотографий

Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

Самолет рейса Тель-Авив — Стамбул с более чем 150 пассажирами на борту был вынужден вернуться на стоянку из-за нескольких фотографий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое издание Star.

Самолет уже начал движение по взлетно-посадочной полосе, когда пассажиры сообщили экипажу о странных сообщениях с неизвестного номера. В полученных сообщениях были фотографии авиакатастрофы, и экипаж рейса увидел в этой рассылке угрозу теракта.

Борт вернулся на стоянку, был тщательно обследован службой безопасности и после прохождения всех процедур все же вылетел в Стамбул.

Ранее сообщалось, что пилоту удалось посадить самолет, несмотря на забрызганное кровью лобовое стекло после столкновения со стаей птиц.

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Валерий Розенберг
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