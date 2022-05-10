Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Фанатка Metallica родила ребенка во время концерта группы в Бразилии

У находившейся на 39 неделе беременности фанатки Metallica начались роды во время концерта

Фото: Reinaldo Reginato / Globallookpress.com

Фанатка группы Metallica родила во время концерта группы в Бразилии. Как уточняет издание NME, у находившейся на 39-й неделе беременности Джойс Фигейро начались схватки 7 мая, когда группа выступала в городе Куритиба.

Ребенок появился на свет под хит Enter Sandman. Малыша назвали Луан.

Фигейро поделилась фотографией сына в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и призналась, что не ожидала, что станет мамой за три песни до окончания шоу. «Каждый раз, когда я иду на концерт, что-то обязательно происходит, но, думаю, в этот раз я превзошла себя», — пошутила женщина.

По данным NME, группа Metallica узнала о произошедшем и опубликовала пост фанатки в своих сторис.

Ранее сообщалось, что американская поп-исполнительница Бритни Спирс, которая недавно объявила о третьей беременности от своего жениха Сэма Асгари, вновь поделилась откровенными снимками и насторожила фанатов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Войска ЛНР вышли на административную границу республики
В RuTube прокомментировали кибератаку на видеохостинг
IKEA продлила выплату зарплат своим сотрудникам в России
Маск выбрал «преемника» на посту главы Twitter на случай своей внезапной смерти
В Белоруссии заявили о начале второго этапа внезапной проверки войск
Лукашенко заявил о планах сотрудничать с Россией в сфере ракетного производства
Фанатка Metallica родила ребенка во время концерта группы в Бразилии
Путин оценил материальный ущерб от лесных пожаров
В Совфеде ответили на признание Литвой России «террористическим государством»
Тренер сборной России оценила желание гимнастки выступить на ОИ в 49 лет
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.