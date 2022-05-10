Беременная Бритни Спирс вновь снялась голой и насторожила фанатов

Беременная певица Бритни Спирс вновь снялась голой и насторожила фанатов своим поведением

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс, которая недавно объявила о третьей беременности от своего жениха Сэма Асгари, вновь поделилась откровенными снимками и насторожила фанатов. Соответствующие фото она опубликовала на своей страннице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

40-летняя знаменитость снялась голой, прикрыв обнаженные части тела руками и эмоджи в виде сердца и красной розы. На размещенных кадрах она позирует с собранными в пучок волосами и макияжем в стиле smoky eyes на фоне растений Образ певицы дополнили чокер с подвеской и кольцо. «Я вас всех очень люблю», — подписала она пост, набравший 413 тысяч лайков.

Подписчики неоднозначно отнеслись к публикации Спирс, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. Одних поклонников напугало поведение исполнительницы. «Что вообще происходит?», «Это неадекватно», «Бритни, перестань», «Ее поведение вышло за рамки», «Отберите у Бритни телефон», «Какой ужас», «Меня пугает Спирс», — высказывались они.

В то же время другие пользователи восхитились внешним видом певицы. «Мы тоже любим тебя, красотка», «Беременная красавица», «Бритни, горжусь твоей смелостью», «Очень красивая», «Самая лучшая певица», «Красотка!», «Восхищаюсь тобой», «Обожаю тебя», — отмечали юзеры.

Раннее в апреле Бритни Спирс показала фигуру в откровенном образе на пляже в Мексике. Знаменитость запечатлели лежащей на пляже у океана в бикини с цветочным принтом и солнцезащитных очках. По словам Спирс, она уже тогда находилась в положении.

У 40-летней певицы уже есть два сына от брака с танцором и рэпером Кевином Федерлайном, за которым она была замужем с 2004 по 2007 год, 16-летний Шон Престон Спирс Федерлайн и 15-летний Джейден Джеймс Федерлайн.