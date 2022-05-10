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В «Газпроме» не увидели препятствий для продолжения транзита газа через Украину

«Газпром»: препятствий для транзита газа через Украину в прежнем режиме нет

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Представители «Газпрома» не увидели препятствий для продолжения транзита газа через Украину в прежнем режиме. Об этом со ссылкой на заявление холдинга сообщает ТАСС.

Ранее «Оператор ГТС Украины» (ОГТС) сообщил, что остановит транзит газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области. В сообщении говорится, что подобное решение последовало из-за наступления форс-мажорных обстоятельств. Они делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через «Сохрановку» и пограничную компрессорную станцию (КС) «Новопсков», находящиеся под контролем России.

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Варвара Кошечкина
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