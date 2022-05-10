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Украина остановит транзит газа из России в Европу через «Сохрановку»

«Оператор ГТС Украины» с 11 мая прекратит поставки газа через станцию «Сохрановка»

Фото: Wojciech Kardas / Reuters

«Оператор ГТС Украины» (ОГТС) прекратит транзит газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области в среду, 11 мая. Информация об этом появилась на сайте компании.

В сообщении говорится, что подобное решение последовало из-за наступления форс-мажорных обстоятельств. Они делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через «Сохрановку» и пограничную компрессорную станцию (КС) «Новопсков», находящиеся под контролем России.

По данным оператора, «Новопсков» — первая из компрессорных станций украинской ГТС в Луганской области, через которую идет транзит практически трети газа из России в Европу. Уточняется, что для выполнения транзитных обязательств возможен перенос недоступных мощностей с физической точки соединения «Сохрановка» на «Суджа».

Ранее сообщалось, что «Газпром» на аукционе 19 апреля не стал бронировать на май мощности прокачки газа в Германию через Польшу по трубопроводу «Ямал-Европа». На аукционе были предложены объемы в 89,1 миллиона кубометров в сутки, они остались невостребованными. «Оператор ГТС Украины» не предложил дополнительные транзитные мощности на апрель через газораспределительные станции «Суджа» и «Сохрановка», аукцион был отменен.

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Варвара Кошечкина
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