«Газпром» не забронировал мощности для транзита газа через Польшу в мае

«Газпром» не стал бронировать мощности прокачки газа через Польшу по «Ямалу-Европе»

«Газпром» на аукционе 19 апреля не стал бронировать на май мощности прокачки газа в Германию через Польшу по трубопроводу «Ямал-Европа», пишет ТАСС со ссылкой на данные платформ RBP и GSA Platform.

На аукционе были предложены объемы в 89,1 миллиона кубометров в сутки, они остались невостребованными. «Оператор ГТС Украины» не предложил дополнительные транзитные мощности на апрель через газораспределительные станции «Суджа» и «Сохрановка», аукцион был отменен.

Торги должны были состоятся в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 миллиардов кубометров в год (около 109,5 миллиона кубометров сутки).

В начале апреля сообщалось, что физический поток газа по газопроводу «Ямал-Европа» стал нулевым. Он перестал поступать в Германию и идет реверсом в Польшу. Гвзопровод идет из России через Белоруссию и Польшу в Германию, его проектная мощность составляет около 33 миллиардов кубометров газа в год.