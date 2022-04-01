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Российский газ перестал поступать из Польши в Германию

Gascade: физический поток газа по газопроводу «Ямал-Европа» на границе ФРГ стал нулевым

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Физический поток газа по газопроводу «Ямал-Европа» на границе Германии и Польши стал нулевым, пишет ТАСС со ссылкой на данные газотранспортного оператора Gascade. Он перестал поступать в Германию и идет реверсом в Польшу.

Речь идет о потоке в направлении ФРГ через газоизмерительную станцию Мальнов. Он формируется как разница между уточненным заявками на поставку в прямом направлении и обратном (то есть на реверс в Польшу). В настоящее время первые превышают вторые именно на величину реверса.

Однако, вероятно, что коммерческие поставки газа идут как в прямом, так и в реверсном направлении. «Газпром» ранее заказал мощности на прокачку по газопроводу на весь день 1 апреля.

«Ямал-Европа» идет из России через Белоруссию и Польшу в Германию, его проектная мощности составляет около 33 миллиардов кубометров газа в год.

Стоимость газа в Европе на старте торгов 1 апреля росла: цена майского фьючерса на TTF увеличивалась почти на 6 процентов, однако затем скорректировалась и к моменту написания новости снижается примерно на 2 процента.

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Платон Щукин
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