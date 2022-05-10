Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Греции заявили о принуждении со стороны США к военной помощи Украине

Efimerida ton Syntakton: США давят на Грецию в вопросе оказания военной помощи Украине

Фото: Nacho Doce / Reuters

США и Германия оказывают на власти Греции давление в вопросе оказания военной помощи Украине. Об этом рассказал обозреватель греческого издания Efimerida ton Syntakton Манос Салдарис в своем материале.

«Давление» на Грецию якобы оказывается уже две недели. По данным журналиста, 9 мая между главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Греции Никосом Панайотопулосом состоялся 40-минутный телефонный разговор, в ходе которого представитель оборонного ведомства США призывал греческого коллегу поставить Украине военную технику.

Салдарис отмечает, что США и Германия хотят, чтобы Греция отправила Киеву 130 БМП-1 российского производства. Греция может согласиться на это с условием, что бронемашины будут заменены таким же количеством машин Marder 1A5 немецкого производства.

Однако пока договоренности между сторонами, по данным издания, нет.

Ранее стало известно, что США поставят Украине пакет военной помощи с новыми видами оружия на сумму 136 миллионов долларов. Пентагон пообещал Киеву беспилотные летательные аппараты и ракеты с лазерным наведением.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Германия решила полностью сократить зависимость от российских энергоресурсов
Психолог раскрыла способ адаптировать ребенка к поездке в лагерь
В Нацразведке США оценили возможности урегулирования конфликта на Украине
Белоруссия объявила о развертывания сил спецопераций на границе с Украиной
В ГД отреагировали на признание Литвой России «террористическим государством»
Лавров посчитал воровством идею передать замороженные российские активы Киеву
Китай призвал Европу взять ситуацию в сфере безопасности в свои руки
Германия заявила о невозможности отмены антироссийских санкций
Главу разведки Испании отправили в отставку из-за скандала с прослушкой
Первый замминистра обороны Белоруссии заявил о росте военной угрозы у границ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.