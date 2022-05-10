В Греции заявили о принуждении со стороны США к военной помощи Украине

Efimerida ton Syntakton: США давят на Грецию в вопросе оказания военной помощи Украине

США и Германия оказывают на власти Греции давление в вопросе оказания военной помощи Украине. Об этом рассказал обозреватель греческого издания Efimerida ton Syntakton Манос Салдарис в своем материале.

«Давление» на Грецию якобы оказывается уже две недели. По данным журналиста, 9 мая между главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Греции Никосом Панайотопулосом состоялся 40-минутный телефонный разговор, в ходе которого представитель оборонного ведомства США призывал греческого коллегу поставить Украине военную технику.

Салдарис отмечает, что США и Германия хотят, чтобы Греция отправила Киеву 130 БМП-1 российского производства. Греция может согласиться на это с условием, что бронемашины будут заменены таким же количеством машин Marder 1A5 немецкого производства.

Однако пока договоренности между сторонами, по данным издания, нет.

Ранее стало известно, что США поставят Украине пакет военной помощи с новыми видами оружия на сумму 136 миллионов долларов. Пентагон пообещал Киеву беспилотные летательные аппараты и ракеты с лазерным наведением.