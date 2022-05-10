Французы массово заинтересовались книгами русских писателей

Le Monde: во Франции вырос спрос на произведения русских и украинских писателей

В книжных магазинах Франции вырос спрос на произведения русских и украинских писателей. О том, что французские читатели массово заинтересовались книгами, написанными русскими и украинскими авторами, сообщила газета Le Monde.

«В последние недели все книги Достоевского перебрались с полок на витрины французских книжных магазинов. Это же случилось и с произведениями Толстого, Гоголя, Булгакова, Гроссмана, Пушкина, а также современных писателей из России и Украины», — говорится в материале.

Продавцы книг связали происходящее с ситуацией вокруг Украины. «Читатели просят книги, которые помогут понять (причины конфликта на Украине — прим. «Ленты.ру»)», — сказала владелица книжного магазина Globe Наталья Тюрина.

Ранее экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани выступил с призывом перестать снабжать Украину вооружениями. Он также отметил, что в настоящее время страны Евросоюза вынуждены поддерживать коммерческие интересы Вашингтона.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.