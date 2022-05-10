Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Китай призвал Европу взять ситуацию в сфере безопасности в свои руки

Си Цзиньпин призвал страны Европы взять ситуацию в сфере безопасности в свои руки

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны Европы «взять ситуацию в сфере безопасности в свои руки». Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

По данным агентства, главы государств обсудили ситуацию на территории Украины и согласились с тем, что все стороны должны содействовать мирному диалогу между Москвой и Киевом. Си Цзиньпин, в частности, отметил, что Китай «всегда призывал к примирению и переговорам и поддерживал то, чтобы европейские страны взяли ситуацию в сфере безопасности в Европе в свои руки».

Также китайский лидер считает, что необходимо с особой настороженностью относиться к формированию блокового противостояния. По его словам, борьба блоков стран «создает все более серьезную и долгосрочную угрозу глобальной безопасности».

Ранее Си Цзиньпин заявил, что менталитет холодной войны, блоковая конфронтация и гегемонизм подрывают безопасность и мир на всей планете. Об этом он рассказал в ходе видеообращения для Азиатского экономического форума, который проходил в Боао на китайском острове Хайнань.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Германия решила полностью сократить зависимость от российских энергоресурсов
Психолог раскрыла способ адаптировать ребенка к поездке в лагерь
В Нацразведке США оценили возможности урегулирования конфликта на Украине
Белоруссия объявила о развертывания сил спецопераций на границе с Украиной
В ГД отреагировали на признание Литвой России «террористическим государством»
Лавров посчитал воровством идею передать замороженные российские активы Киеву
Китай призвал Европу взять ситуацию в сфере безопасности в свои руки
Германия заявила о невозможности отмены антироссийских санкций
Главу разведки Испании отправили в отставку из-за скандала с прослушкой
Первый замминистра обороны Белоруссии заявил о росте военной угрозы у границ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.