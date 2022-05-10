Китай призвал Европу взять ситуацию в сфере безопасности в свои руки

Си Цзиньпин призвал страны Европы взять ситуацию в сфере безопасности в свои руки

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны Европы «взять ситуацию в сфере безопасности в свои руки». Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

По данным агентства, главы государств обсудили ситуацию на территории Украины и согласились с тем, что все стороны должны содействовать мирному диалогу между Москвой и Киевом. Си Цзиньпин, в частности, отметил, что Китай «всегда призывал к примирению и переговорам и поддерживал то, чтобы европейские страны взяли ситуацию в сфере безопасности в Европе в свои руки».

Также китайский лидер считает, что необходимо с особой настороженностью относиться к формированию блокового противостояния. По его словам, борьба блоков стран «создает все более серьезную и долгосрочную угрозу глобальной безопасности».

Ранее Си Цзиньпин заявил, что менталитет холодной войны, блоковая конфронтация и гегемонизм подрывают безопасность и мир на всей планете. Об этом он рассказал в ходе видеообращения для Азиатского экономического форума, который проходил в Боао на китайском острове Хайнань.