На Украине не намерены мириться с возможным отказом в членстве в ЕС

Кулеба заявил, что Киев не смирится с отказом в статусе кандидата на членство в ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что руководство страны не смирится с отказом предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС в случае неудовлетворения Еврокомиссией украинской заявки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Если Украина не получит статус страны-кандидата на членство в Евросоюз, то, по мнению главы МИД, это будет означать попытку Европы обмануть Киев. Кулеба заявил, что страна не намерена мириться с отказом. «Украина — единственное место в Европе, где люди умирают за те ценности, на которых стоит Евросоюз. Думаю, что к этому надо относиться с уважением», — заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что Киев не согласится на альтернативные варианты, в том числе расширение прав ассоциированного с ЕС государства.

По его словам, получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз в июне позволит «сесть за стол переговоров и решить все остальные вопросы», в том числе о сроках и условиях присоединения к сообществу. Это является приоритетом для Киева.

«Три месяца назад у нашей страны не было даже перспектив, предполагающих членство. Теперь обсуждается вопрос о том, как долго это продлится», — прокомментировал Кулеба слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что процесс вступления Украины в ЕС может затянуться на долгие годы или даже десятилетия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал возможные сроки присоединения Киева к Евросоюзу. По его словам, процесс вступления Украины в Евросоюз может занять несколько лет, даже десятилетий.

