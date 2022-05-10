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Россиянка отдохнула в Шри-Ланке и рассказала о неприятном инциденте с мужчинами

Отдохнувшая в Шри-Ланке россиянка рассказала о похотливых взглядах местных мужчин

Фото: Pixabay

Российская туристка, отдыхавшая в Шри-Ланке в течение нескольких месяцев, рассказала о неприятном инциденте с местными мужчинами во время путешествия по острову. Своими впечатлениями она поделилась с «Лентой.ру».

Девушка отметила, что большинство жителей курорта очень приветливы и доброжелательны в общении с туристами. Однако во время поездки в город Канди в центре острова она почувствовала себя некомфортно из-за нежелательного внимания ланкийцев.

«Местные мужчины кричали мне вслед и бросали похотливые взгляды, а женщины смотрели с неприкрытым осуждением», — пояснила путешественница.

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Тем не менее она добавила, что в Канди есть места, которые стоит посетить гостям острова, — например, Королевский ботанический сад: «Весь парк испещрен витиеватыми дорожками, по краям которых высажены величественные пальмы, переполнен диковинными деревьями, уютными беседками и уединенными уголками для медитации».

Она также отметила, что в саду очень много пар, и одинокому туристу там может быть не по себе. «Гулять там одной довольно странно, поскольку вокруг сплошь и рядом только пары. Сотрудники парка даже несколько раз спросили меня, точно ли я приехала одна», — уточнила путешественница.

Ранее в мае другая россиянка, отдыхавшая в Шри-Ланке, назвала страну интересной и бюджетной альтернативой Египту и Турции. По ее словам, сезон дождей не помешал ей наслаждаться отдыхом. Тропические ливни бывали нечасто, но даже в это время там было чем заняться.

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Полина Дерр
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