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Войска ЛНР вышли на административную границу республики

Минобороны России заявило о выходе войск ЛНР на административную границу республики

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Войска ЛНР вышли на административную границу республики после установления полного контроля сил ЛНР и Российской Федерации над городом Попасная. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерала-майора Игоря Конашенкова.

Официальный представитель Минобороны России подчеркнул, что поворотным моментом стало завершение зачистки Попасной. По словам Конашенкова, всего в результате наступления в районе этого населенного пункта удалось уничтожить 120 националистов и 13 единиц их бронетехники.

9 мая представитель оборонного ведомства Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко поделился информацией об установлении полного контроля сил ЛНР и Российской Федерации над городом Попасная. Комментируя текущую ситуацию, он указал, что подразделения ЛНР при поддержке ВС России освободили город и заставили противника покинуть его пределы. Мужчина отметил, что в городе идут работы по восстановлению гуманитарной обстановки и возвращению нормального жизнеобеспечения.

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Карина Черных
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