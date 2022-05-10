Минобороны России заявило о выходе войск ЛНР на административную границу республики

Войска ЛНР вышли на административную границу республики после установления полного контроля сил ЛНР и Российской Федерации над городом Попасная. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерала-майора Игоря Конашенкова.

Официальный представитель Минобороны России подчеркнул, что поворотным моментом стало завершение зачистки Попасной. По словам Конашенкова, всего в результате наступления в районе этого населенного пункта удалось уничтожить 120 националистов и 13 единиц их бронетехники.

9 мая представитель оборонного ведомства Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко поделился информацией об установлении полного контроля сил ЛНР и Российской Федерации над городом Попасная. Комментируя текущую ситуацию, он указал, что подразделения ЛНР при поддержке ВС России освободили город и заставили противника покинуть его пределы. Мужчина отметил, что в городе идут работы по восстановлению гуманитарной обстановки и возвращению нормального жизнеобеспечения.