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В Германии сообщили о планах НАТО укрепить меры безопасности

Канцлер Германии Шольц заявил, что в июле НАТО рассмотрит меры укрепления безопасности

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в июле 2022 года на саммите НАТО будут рассмотрены меры укрепления безопасности в связи с ситуацией на Украине. О планах он рассказал во вторник, 10 мая, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо. Его слова передает ТАСС.

Политик также заметил, что западные страны готовы ввести новые санкции против России. Он уточнил, что летом Североатлантический Альянс примет решение по необходимым военным изменениям в свете новой ситуации с безопасностью.

«Мы едины во мнении, что нужно всеми силами поддерживать Украину, в том числе поставками оружия», — заявил Шольц, призвав скорее отказаться от поставок российских энергоносителей.

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Варвара Кошечкина
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