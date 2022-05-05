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Евросоюз призвали подготовить седьмой пакет антироссийских санкций

ERR: глава МИД Эстонии Лийметс призвала ЕС подготовить седьмой пакет санкций против России
Эва-Мария Лийметс

Эва-Мария Лийметс. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс призвала Евросоюз (ЕС) подготовить седьмой пакет антироссийских санкций для усиления экономического давления на Москву. Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

Сейчас Евросоюз продемонстрировал исключительное единство при принятии новых санкций. И сейчас, когда мы принимаем шестой санкционный пакет, очень важно, чтобы мы после этого сразу же начали двигаться дальше

Эва-Мария ЛийметсГлава МИД Эстонии

Как считает Лийметс, новые меры должны коснуться ранее не затронутых секторов российской экономики.

Важно начать обсуждение тех областей экономики [России], тех секторов, о которых мы еще не смогли договориться. Такое движение шаг за шагом сейчас имеется, и это самое важное, чтобы после принятия шестого санкционного пакета мы начали бы движение к седьмому пакету санкций

Эва-Мария ЛийметсГлава МИД Эстонии

Шестой пакет

Тем временем Евросоюз продолжает работу над шестым пакетом антироссийских санкций, планируется, что она будет завершена 9 мая. В среду, 4 мая, европейские дипломаты обсудили новые рестрикции, которые единогласно должны одобрить все 27 государств-членов ЕС.

В ходе обсуждений Венгрия возражала против сроков поэтапного отказа от российской нефти, а министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что это предложение подорвет энергетическую безопасность страны. Словакия между тем просит ЕС о трехлетней отсрочке. По словам осведомленных дипломатов, блок стремится завершить работу над пакетом санкций к концу недели или самое позднее к 9 мая.

Берлин поддержал предложенные сроки отказа от нефти из России, а министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что «переходный период достаточно длительный, чтобы мы могли принять все меры предосторожности для создания альтернатив российской нефти в Германии».

Кроме того, шестой пакет санкций запретит сделки с недвижимостью с российскими гражданами, резидентами и юридическими лицами, с исключениями для резидентов Евросоюза.

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Отказ от нефти

По данным The Wall Street Journal (WSJ), шестой пакет санкций предполагает отказ от импорта нефти из России в течение шести месяцев. Дипломаты, знакомые с ходом обсуждений, рассказали, что центральным элементом нового пакета ограничительных мер станет инициатива о том, чтобы страны ЕС отказались от поставок сырой нефти из России за полгода и не закупали больше российских нефтепродуктов к концу этого года.

В то же время предполагается, что Венгрии и Словакии будет предоставлено 20 месяцев на то, чтобы отказаться от импорта российских энергоносителей. Исключение из эмбарго на импорт российской нефти для себя захотели также Болгария и Чехия. При этом источники в дипломатической среде отмечали, что реализовать исключение сразу для всех четырех стран будет проблематично.

Во вторник, 3 мая, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель подтвердил, что новые ограничения коснутся импорта российской нефти. В среду, 4 мая, Еврокомиссия передала шестой пакет санкций против России на утверждение Совету Евросоюза.

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Возможные последствия

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал на то, что граждане западных стран уже платят большую цену за введение их государствами антироссийских санкций, а Россия уже готовит ответ на шестой пакет рестрикций Евросоюза. Он предупредил, что стоимость соответствующих санкций для граждан западных стран будет увеличиваться ежедневно.

Если в целом говорить о санкционном поприще, санкционных устремлениях американцев и европейских стран, это оружие обоюдоострое

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля

Как считает первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, Евросоюз еще долго не сможет обойтись без импорта российской нефти. По его словам, подобное решение властей европейских стран приведет к росту цен на энергоносители. В случае принятия очередного пакета санкций, Россия сможет направить экспортные мощности на Восток, добавил он.

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Марина Совина
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